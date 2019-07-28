كوريا ج – نالت البطلة الروسية، يوليا يفيموفا، الميدالية البرونزية لسباق 50 مترا سباحة على الصدر، وذلك ضمن منافسات بطولة العالم للسباحة، المقامة في مدينة غوانغجو الكورية الجنوبية.

واحتلت البطلة الروسية، المركز الثالث في السباق الذي أقيم اليوم الأحد، بعدما حققت زمنا قدره 30.15 ثانية.

وعادت الميدالية الذهبية للأمريكية ليلي كينغ، التي سجلت 29.84 ثانية، فيما نالت الإيطالية بينديتا بيلاتو، الميدالية الفضية، بحلولها ثانية (30 ثانية).

وهذه الميدالية الثالثة للسباحة الروسية (27 عاما) في هذه البطولة، بعد فضية 100 متر سباحة على الصدر، وذهبية 200 متر سباحة على الصدر أيضا.

المصدر: sport-express.ru