ليبيا- أفاد عضو مجلس النواب علي السعيدي بأن القوات المسلحة استهدفت الكلية الجوية مصراتة بسبعة صواريخ مما أدى إلى تدمير أهداف استراتيجية.

السعيدي أشار في تصريح لـ”أصوات مغاربية” إلى أن القوات المسلحة قصفت أيضاً قاعدة سرت الجوية ورتلاً لمسلحي مصراتة ما بين الشويرف وبوابة السدادة.

ويرى أن العمليات محكمة في المرحلة الأخيرة لإنهاء العمليات العسكرية جنوب طرابلس، مشيراً إلى أن القوات المسلحة لا تنوي تدمير المقدرات العسكرية للشعب لكن مسلحي الوفاق في مصراتة هي من أوصلت إلى هذا الأمر.

كما إعتبر أن الضربات الجوية كانت مصحوبة بهجوم كبير على معسكر النقلية وعلى عدة محاور جنوب طرابلس.