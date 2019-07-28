وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، في بيان، بأن الرئيس السيسياجتمع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار، حيث تناول الاجتماع عرض الإطار العام للبنية العمرانية للمدن الجديدة الجاري إنشاؤها، والتي تنتشر في كافة أقاليم الجمهورية، كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وشرق بورسعيد وغرب قنا وغرب أسيوط وبئر العبد الجديدة بشمال سيناء وغيرها.

وقد وجه الرئيس المصري في هذا الإطار “بمواصلة بذل أقصى الجهد من اجل إتمام تشييد مدن الجيل الرابع، في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية في مصر، والذي يستهدف زيادة المنطقة المعمورة من مساحة مصر، وتخفيف الازدحام عن المدن والمحافظات القائمة، ومجابهة الزيادة السكانية المضطردة”.

وشدد السيسي على أن “يتم إنشاء تلك المدن الجديدة بمعايير جودة مرتفعة موحدة على مستوى مختلف أقاليم الجمهورية ، وبحيث تؤسس نموذجاً جديدا للحياة في مصر، يعتمد على المدن الذكية ومواكبة أعلى مستويات التطور العالمي في هذا المجال، بما يمثل قيمة مضافة نوعية للأجيال الحالية والمقبلة”.

كما وجه الرئيس المصري بالاستمرار في العمل المكثف على أكثر من مسار في ذات الوقت، بما في ذلك إتمام المشروعات الجاري العمل بها في مجال المرافق والطرق في أوقاتها المحددة ووفقا للمعايير الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه، وكذلك مواصلة العمل في مشروع تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتوفير حياة كريمة للقاطنين بها.