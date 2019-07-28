ليبيا – قالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري التي تزور واشنطن رفقة عدد من زملائها بالمجلس هذه الأيام إنهم التقوا بممثلين كبار عن الخارجية الأميركية والبنتاغون والكونغرس والبيت الأبيض.

المسماري في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” أمس السبت أن وفد البرلمان لمس تجاوباً من المسؤولين الأميركيين تجاه الملفات التي تم طرحها النواب وخاصة ملف الحرب على الإرهاب.

وأكدت المسماري أن من أهم الملفات التي طرحها النواب في اجتماعاتهم بواشنطن هو مهمة الجيش في مكافحة الإرهاب ومخاطبة الخارجية الأميركي لتضغط على مجلس الأمن ليعيد النظر في الملف الليبي والتنسيق بين مجلسي النواب الليبي والأميركي بشأن ليبيا.

وأشارت إلى أن الخارجية الأميركية متفهمة جدا طبيعة الحرب التي يخوضها الجيش وأن ليبيا لن تمضي بالمسار الديمقراطي إلا بعد إنهاء مشلكة المجموعات المسلحة والإرهاب.

عضو مجلس النواب لفتت إلى أن النواب ناقشوا في اجتماعاتهم أهمية التنسيق بين القيادة العامة للجيش والبنتاغون في الحرب على الإرهاب.