باكستان – أعلنت الحكومة الباكستانية، الأحد، حصولها على قرض مجمع من بنوك عربية وإسلامية بقيمة إجمالية بلغت 500 مليون دولار أمريكي.

يأتي ذلك، وسط صعوبات مالية تعاني منها البلاد دفعتها إلى طلب قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة 6 مليارات دولار على شرائح.

وقالت حكومة باكستان في بيان، إن 12 بنكا ساهموا في القرض المجمع، الذي زاد بنسبة 40 بالمئة من المبلغ المطلوب.

والبنوك المشاركة في القرض المجمع، بنك الأردن وبنك دبي التجاري، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.

كذلك، من بين المؤسسات المقرضة، اتحاد المصارف العربية والفرنسية، وبنك نور وبنك دبي الإسلامي وألايد بنك، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الحبيب وبنك المشرق.

كان صندوق النقد الدولي توقع ارتفاع الدين الخارجي لباكستان، إلى 43.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، مقابل 36.7 بالمئة في العام المالي الماضي.

ويبدأ العام المالي بباكستان، مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وكالات