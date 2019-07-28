ليبيا – قال الناطق باسم عملية بركان الغضب التابعة للرئاسي والقيادي بالمجلس العسكري مصراتة مصطفي المجعي أمس السبت إن قاعدة الجفرة الجوية أصبحت الآن في مرمى نيرانهم ، معتبراً أن السيطرة على القاعدة هي مسألة وقت فقط.

المجعي أوضح في خاص لشبكة “الرائد ” الفضائية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن الضربة الجوية التي استهدفت الكلية الجوية مصراتة هي ردة فعل من “حفتر” ( القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) على الضربات الموجعة التي استهدفت قاعدة الجفرة ، مشيراً إلى أن قصف ما وصفه بـ” طيران حفتر” (السلاح الجوي الليبي) للكلية الجوية لم يسفر عنه أضرار بشرية أو مادية.

وإختتم المجعي حديثه بالقول :”إن قواتنا تدحر الآن عناصر حفتر في معسكر النقلية بطريق المطار”، مؤكداً أن طيران الوفاق يستهدف من وصفهم بـ”عناصر حفتر” (القوات المسلحة الليبية) بضربات موجعة.