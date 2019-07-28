السعودية – تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، بنسبة 54.7 بالمائة على أساس سنوي خلال النصف الأول 2019، بسبب تراجع أسعار بيع المنتجات.

وقالت “سابك” في بيان، الأحد، إن صافي أرباحها بلغ 5.52 مليارات ريال (1.47 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي.

كان صافي أرباح الشركة، بلغ 12.2 مليار ريال (3.26 مليار دولار) في الفترة المقابلة 2018.

وأرجعت سبب انخفاض الأرباح خلال النصف الأول 2019، إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وانخفاض حصة الشركات في نتائج شركات زميلة ومشروعات مشتركة.

وتراجع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 13.9 بالمائة، إلى 73.24 مليار ريال (19.5 مليار دولار)، مقارنة مع 85.15 مليار ريال (22.7 مليار دولار) في الفترة المقابلة 2018.

وخلال الربع الثاني 2019، تراجعت أرباح “سابك” بنسبة 68.3 بالمائة على أساس سنوي إلى 2.12 مليار ريال (566 مليون دولار)، من 6.7 مليار ريال (1.79 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.

و”سابك”، هي أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط والرابعة عالميا، استحوذت أرامكو على حصة بنسبة 70 بالمائة منها في مارس/آذار الماضي من صندوق الاستثمارات العامة السعودية مقابل 69 مليار دولار.

الأناضول