تونس – أصيب جندي تونسي، امس خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلحين بمنطقة الفايجة من معتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة، شمال غرب البلاد، بالقرب من الحدود الجزائرية.

ووفق المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام تونسية، فقد تم نقل الجندي إلى المستسفى المحلي بغار الدماء لتلقي الإسعافات.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الرائد محمد زكري، في تصريح لإذاعة “جوهرة إف إم” التونسية الخاصة، إنه “في إطار مواصلة تعقب العناصر الإرهابية، شهدت مرتفعات غار الدماء من ولاية جندوبة ظهر اليوم، تبادلا لإطلاق النار بين تشكيلة عسكرية ومجموعة إرهابية”.

وأضاف محمد زكري أن عسكريا أصيب إصابة طفيفة. وأكد الناطق الرسمي أن العملية العسكرية متواصلة لتعقب تلك العناصر.

وجاءت عملية تبادل إطلاق النار في الوقت الذي شيع فيه التونسيون رئيسهم الراحل الباجي قايد السبسي إلى مثواه الأخير بمقبرة الجلاز بتونس العاصمة.

المصدر: RT + “جوهرة إف إم”