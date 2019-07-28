روسيا تضيف نحو 600 ألف أونصة ذهب إلى احتياطياتها في شهر

روسيا تضيف نحو 600 ألف أونصة ذهب إلى احتياطياتها في شهر

روسيا – تجاوزت قيمة احتياطيات روسيا من الذهب في يونيو الماضي مستوى 100 مليار دولار، وذلك بفضل ارتفاع أسعار الذهب وجهود موسكو لتعزيز احتياطيات المعدن النفيس على حساب الدولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الروسي، أنه أضاف أكثر من 18 طنا (حوالي 581 ألف أونصة) من المعدن النفيس في يونيو الماضي ليصل إجمالي الاحتياطيات إلى 2208 أطنان.

ويعني ذلك أن روسيا باتت تقف على جبل من ذهب تبلغ قيمته 100.277 مليار دولار، وفقا لبيانات المركزي الروسي.

ومنذ بداية العام الجاري زادت روسيا احتياطيات الذهب بحوالي 96.4 طن، وسط مساعي الحكومة الروسية الابتعاد عن الدولار في ظل سياسية العقوبات التي تتبعها واشنطن، وبلغ الدين العام الأمريكي مستوى قياسيا.

وتشير البيانات إلى أن روسيا أضافت نحو 6 أطنان من المعدن الأصفر إلى خزائنها في مايو الماضي، وحوالي 16 طنا في أبريل الماضي، و18 طنا في مارس الماضي، فيما اشترت روسيا 31 طنا في فبراير الماضي، و6 أطنان في يناير الماضي.

وفي العالم الماضي، تصدرت روسيا دول العالم بمشتريات الذهب، حيث اشترت ما يقارب 275 طنا، وهي أكبر كمية تم شراؤها في عام واحد، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

وعلق الخبير بيتر شيف على ذلك قائلا: “من الواضح الآن أن روسيا تريد شراء أكبر كمية ممكنة من الذهب ما دام سعره متدنيا نسبيا”، متوقعا أن يرتفع سعر الأونصة 1430 دولارا تبلغها الآن إلى 1900 دولارا في المستقبل القريب.

واحتياطيات الذهب هي جزء من احتياطيات روسيا الدولية، التي تضم نقدا وسندات وحقوق سحب، والتي وصلت في مطلع يوليو الجاري إلى 518 مليار دولار.

المصدر: وكالات