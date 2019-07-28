لندن – أصدرت سفارة البحرين لدى بريطانيا، امس بيانا بشأن حادثة التعدي على مقرها الدبلوماسي في لندن.

وقالت السفارة في بيان نشرته على “تويتر”، إن “الشرطة البريطاينة ألقت القبض، على أحد الأشخاص بتهمة التعدي على مبنى سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة في لندن، نتيجة لاقتحام غير مصرح به على سطح السفارة”.

وأضافت أن الشرطة استدعيت بطلب من السفارة، مشيرة إلى أن الشخص الذي صعد فوق المبنى نُقل فورا إلى مركز شرطة ويستمنستر.

كما أشارت سفارة البحرين بلندن إلى أن الشخص الذي أُلقي القبض عليه مدان بالتهمة بنفسها عام 2012.

وأوضح بيان السفارة أن “الشخص المعتقل صعد على سطح السفارة بغرض دعم أعضاء تابعين لمنظمات إرهابية مدرجين بقوائم الارهاب في المملكة المتحدة”، موضحا أنه هدد بالقفز قبل أن يتدخل موظفو السفارة لردعه حرصا على سلامته حتى وصول الشرطة.

المصدر: سفارة البحرين في بريطانيا