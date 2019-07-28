الولايات المتحدة – أفادت وسائل إعلام عبرية بأن سفير تل أبيب لدى الولايات المتحدة، رون ديرمر، قام بزيارة سرية إلى ولاية ألاسكا لإجراء مفاوضات بشأن التعاون الأمني الاستراتيجي بين الدولتين بشأن إيران.

ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية، أمس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن هذه الزيارة السرية إلى الولاية الشمالية جرت الأسبوع الماضي، ومنع الرقباء العسكريون في الدولة العبرية الكشف عن تفاصيلها، متعهدين بالإعلان عن الزيارة رسميا في الأيام المقبلة.

وأكدت القناة أن هذه الزيارة تشكل مؤشرا على “تحديث إضافي وملحوظ في التعاون الأمني مع الولايات المتحدة ضد إيران”، لافتة إلى علاقات دفاعية واسعة بين تل أبيب وواشنطن.

وجاء هذا التقرير الإعلامي بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن نيته تمديد صلاحيات السفير ديرمر لعام إضافي.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل