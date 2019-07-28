السودان – اكد رئيس لجنة التحقيق بفض اعتصام الخرطوم، فتح الرحمن سعيد، إن أفرادا من القوات المنفذة لعملية “كولومبيا” أطلقوا النار على المعتصمين، فيما أمر ضابط بـ “جلد” المعتصمين.

واتهمت النيابة العامة في السودان، اليوم السبت، رسميا، ضباطا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بينهم لواء، بالتورط في فض الاعتصام أمام القيادة العاصمة بالخرطوم، في 3 يونيو الماضي.

وأكد سعيد أن قوات مكافحة الشغب التابعة للدعم السريع ارتكبت “أفعالا تتمثل في ضرب المعتصمين بالعصي”، قبل تجاوز منطقة “كولومبيا” إلى ساحة الاعتصام والبدء في “إطلاق نار عشوائي وقتل بعض المعتصمين وإصابتهم”.

واستبعد سعيد وجود حالات اغتصاب أو حرق في واقعة فض الاعتصام بعد التحقيق مع أفراد القوى النظامية ذات الصلة بالأحداث، واستجواب المعتصمين بمقر القيادة العامة، وكذا الأطباء الذين شرحوا قتلى الاعتصام.

وأضاف أن التحقيق اعتمد على “معايير دولية”، بعد الاستفادة من كاميرات مراقبة والاستماع إلى 59 شاهدا من المواطنين والأمن والجيش والأطباء، والحصول على 29 مستندا، بينها تقرير مصور من الاعتصام.

وأشارت اللجنة إلى أن الجثتين المنتشلتين من نهر النيل بعد الأحداث “لا علاقة لهما بالاعتصام”.

وقال سعيد إن عدد القتلى، من 3 إلى 10 يونيو، هو 87 بينهم 17 من داخل الاعتصام، فيما وصل عدد الجرحى إلى 168 شخصا، منهم 63 شخصا في منطقة الاعتصام .

المصدر: RT