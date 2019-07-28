ليبيا – قامت المؤسسة الوطنية للنفط وشركاؤها من ائتلاف ريبسول الذي يضم كلاً من شركة ريبسول و أو إم في وتوتال وإكوينور خلال اليومين الماضيين بتسليم بلدية الغريفة جنوب ليبيا عدد 4 مضخات جراندفوس وذلك في إطار برامج التنمية المستدامة التي تقوم المؤسسة بتنفيذها لدعم المناطق المجاورة لعملياتها.

الوطنية للنفط نوّهت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أنه سيتم استخدام هذه المضخات في المعالجة والتخلص من مياه الصرف الصحي مما سيساهم في دعم الجهود التي تقوم بها البلدية في هذا الجانب.

وحضر مراسم الاستلام التي اٰقيمت بطرابلس حسن الشريف ممثل عن المجلس البلدي بالغريفة وكل من علي كريدان وهيفاء الرياني من إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وجمال السكلاني والسنوسي الحجاجي ممثلان عن شركة ريبسول. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.