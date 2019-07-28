ألمانيا – توج الهولندي ماكس فرستابن، سائق “ريد بول” بجائزة ألمانيا الكبرى، المرحلة الـ 11 من بطولة العالم لسباق سيارات الفورمولا 1، التي شهدت العديد من الحوادث ونزول سيارة الأمان إلى الحلبة.

وجاء السباق مثيرا، فقد تغيرت فيه المعطيات بشكل دائم بسبب الحوادث العديدة والأمطار، الأمر الذي أدى إلى دخول سيارة الأمان إلى الحلبة عدة مرات ولجوء العديد من السائقين للكثير من وقفات الصيانة وسط إثارة لا نهائية.

وانتزع ماكس فرستابن، المركز الأول بالرغم من انطلاقه من المركز الثاني، قاطعا مسافة السباق (306.458 كلم) بزمن قدره (1:44:31.275) ساعة.

وأحرز الألماني سيباستيان فيتل، سائق “فيراري” مركز الوصافة، بالرغم من انطلاقه من المركز الأخير.

واعتلى الروسي دانيال كفيات، سائق فريق “تورو روسو”، منصة التتويج لأول مرة منذ أربع سنوات، باحتلاله المركز الثالث في هذا السباق.

واكتفى سائق “مرسيدس”، البريطاني لويس هاميلتون متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، بالمركز الحادي عشر، بالرغم من انطلاقه من المركز الأول.

في حين انسحب زميله في الفريق، الفنلندي فالتيري بوتاس، وأقرب منافسيه على اللقب، من السباق في الدورة 57، بسبب فقدانه السيطرة على سيارته وتعرضه لحادث عنيف.

وحقق ماكس فيرستابن بذلك انتصاره الثاني في الموسم الحالي، ويحتل المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة العالم، برصيد 162 نقطة.

بينما يتربع لويس هاميلتون على عرش الصدارة، برصيد 223 نقطة، ويليه زميله فالتيري بوتاس، في المرتبة الثانية برصيد 184 نقطة.

المصدر: “twitter.com/f1”