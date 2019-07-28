السعودية – أعلن نادي أبهاء السعودي، امس التعاقد مع التونسي كريم العواضي لتدعيم صفوف فريق كرة القدم الأول بالنادي حتى 2021 قادمًا من النجم الساحلي التونسي، دون الكشف عن التفاصيل المادية للصفقة.

ووفقًا لبيان منشور على صفحة النادي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، “وقعت إدارة نادي أبها برئاسة أحمد الحديثي عقدًا مع اللاعب الدولي التونسي كريم العواضي لمدة موسمين بدءً من الموسم الرياضي المقبل مع أفضلية التجديد”.

العواضي (32 عامًا)، له مسيرة ناجحة مع الأندية التونسية ولعب ثلاث مواسم مع الترجي من 2012 وحتى 2015، ثم انتقل للملعب التونسي حتى 2017، ومنه إلى الصفاقسي لموسم واحد، ثم الرحيل للنجم الساحلي ليقضي معه موسم واحد أيضًا قبل الانتقال لأبها.

كما سبق له أن خاض تجربتين خارج تونس، مع الوحدة الإماراتي ودوسلدورف الألماني، وشارك مع منتخب بلاده في النسخة الأخيرة من كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر.

الأناضول