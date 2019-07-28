نيمار لن يخوض أي مباراة مع سان جيرمان قبل بداية الموسم

نيمار لن يخوض أي مباراة مع سان جيرمان قبل بداية الموسم

فرنسا – كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الأحد، أن النجم البرازيلي نيمار لن يخوض أي مباراة ودية مع فريقه باريس سان جيرمان قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي، في 11 أغسطس المقبل.

وأشارت الصحيفة الرياضية اليومية إلى أن البرازيلي، الذي لم يختره الألماني توماس توخيل ضمن التشكيلة التي واجهت إنتر ميلان الإيطالي (5-6 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1) وديا السبت الماضي، “لن يخوض أيضا المباراة ضد إف سي سيدني الأسترالي المقررة بعد غد الثلاثاء”.

ولن يخوض نيمار أيضا مباراة كأس الأبطال الفرنسية ضد رين السبت المقبل، في شينزن الصينية بسبب الإيقاف.

وشكل نيمار محور التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، وسط رغبة بالعودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة الإسباني، والذي انتقل منه إلى صفوف سان جيرمان في صيف العام 2017 لقاء 222 مليون يورو.

وسيبقى نيمار العائد إلى التدريبات بعد تعافيه من إصابة في الكاحل، في معسكر النادي الباريسي في شينزن الصينية طيلة جولته الآسيوية.

وفي حال استمر نيمار مع النادي الباريسي، فإن مباراته الأولى معه ستكون ضد نيم، في افتتاح الدوري يوم 11 أغسطس المقبل.

المصدر: أ ف ب