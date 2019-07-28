هولندا – تشتهر بذور الكتان بالكثير من الفوائد الصحية، التي تشمل توفير جرعة دسمة من البروتين والألياف، وتقليل الشهية والمساعدة في التحكم في الوزن. وبالنظر إلى فوائدها، فلا عجب أن يكون الزيت المستخلص من تلك البذور غنياً بفوائد صحية مماثلة، ولكن بالطبع ليس جميعها، فزيت الكتان لا يحتوي على ألياف او فيتامين ب أو مغنسيوم.

يتكون زيت بذور الكتان، المعروف أيضاً باسم زيت الكتان من بذور الكتان التي تم طحنها والضغط عليها لإطلاق زيتها الطبيعي.

يمكن استخدام زيت بذر الكتان في الكثير من الأشياء، بدءاً من الطهي إلى العناية بالبشرة والشعر. وسوف تستكشف هذه المقالة بعضاً من أفضل فوائد زيت بذر الكتان.

غني بالأحماض الدهنية أوميغا 3

زيت بذر الكتان غني بمحتواه من أحماض الأوميغا 3 الدهنية الصحية، وتحديداً حمض ألفا لينولينيك. ولتلك الأحماض الدهنية فوائد كثيرة منها تخفيف الالتهاب، وتحسين صحة القلب، وحماية الدماغ من الشيخوخة.

ولهذا السبب، فتعد بذور الكتان الحل الأمثل لمن لا يتناولون الأسماك الدهنية الغنية بالأوميغا 3.

خفض مستوى الكولسترول

على غرار بذر الكتان، قد يساعد زيت بذور الكتان في خفض مستويات الكوليسترول في الدم. قد يلعب حمض ألفا لينولينيك في زيت بذور الكتان دوراً في تقليل البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL أو الكولسترول الضار.

في دراسة صغيرة واحدة شملت 15 شخصاً بالغاً، استهلك المشاركون إما زيت بذور الكتان أو زيت الذرة مرة واحدة يومياً مع العشاء.

قام الباحثون بقياس مستويات الكوليسترول لدى المشاركين في بداية الدراسة، ومرة ​​أخرى بعد 12 أسبوعاً. أولئك الذين يستهلكون زيت الذرة لم يتغيروا في مستويات الكوليسترول لديهم، في حين أن أولئك الذين يستهلكون زيت بذور الكتان لديهم انخفاض كبير في مستوى الكولسترول الضار.

قد يساعد في الحد من نمو الخلايا السرطانية

على الرغم من أن البحث الحالي يقتصر على الدراسات المتعلقة بالأنابيب والحيوانات، إلا أن هناك بعض الأدلة على أن زيت بذر الكتان يمكن أن يساعد في تقليل نمو الخلايا السرطانية.

في دراسة حيوانية واحدة، أعطيت الفئران 0.3 مل من زيت بذر الكتان لمدة 40 يوماً، وكانت النتيجة منع انتشار أورام الرئة. وفي دراسة أخرى، تبين أن زيت بذر الكتان يحول دون تشكيل سرطان القولون لدى الفئران.

علاوة على ذلك، أنتجت دراسات أنبوبة الاختبار نتائج مماثلة، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن زيت بذر الكتان يقلل من نمو خلايا سرطان الثدي.

ومع ذلك، على الرغم من أن هذه النتائج واعدة، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد كيفية ترجمة هذه النتائج إلى البشر.

زيت بذر الكتان يفيد القلب

وجدت العديد من الدراسات أن زيت الكتان يمكن أن يفيد صحة القلب. فقد قارنت إحدى الدراسات التي أجريت على 59 شخصاً تأثيرات زيت بذر الكتان مع تأثير زيت القرطم، وهو نوع من الزيت غني بأحماض أوميغا 6 الدهنية.

في هذه الدراسة، أدت إضافة ملعقة كبيرة (15 مل) من زيت بذور الكتان لمدة 12 أسبوعاً إلى انخفاض ملحوظ في مستويات ضغط الدم عن زيت القرطم.

كذلك، فزيت بذر الكتان يمكن أن يحسن أيضاً مرونة الشرايين. يرتبط كل من الشيخوخة وضغط الدم المرتفع عموماً بتناقص في المرونة.

يساعد زيت الكتان في تعزيز صحة الجلد

قد يساعد زيت بذور الكتان أيضاً في تعزيز صحة الجلد. ففي إحدى الدراسات الصغيرة، أعطيت 13 امرأة زيت بذور الكتان لمدة 12 أسبوعاً. في نهاية الدراسة، واجهن تحسينات في نعومة البشرة وترطيبها، في حين انخفضت حساسية الجلد للتهيج والخشونة.

في دراسة أجريت، أعطيت بعض الفئران التي تعاني من التهاب الجلد، زيت الكتان لمدة ثلاثة أسابيع، أظهرت النتائج أن الزيت يقلل من أعراض التهاب الجلد، مثل الاحمرار والتورم والحكة.

وكالات