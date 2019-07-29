ليبيا – أصدرت أسرة رئيس الوزراء الأسبق البغدادي المحمودي أمس السبت بياناً طالبت به حكومة الوفاق بتنفيذ قرار الإفراج عنه لتدهور حالته الصحية.

أسرة المحمودي أكدت في نص البيان الذي اطاعت عليه المرصد على متابعتهم الوضع الصحي الحرج للمحمودي والذي يعاني فيه من مرض عضال ألم به في السنوات الأخيرة ونتيجة لظروف سجنه وعدم تلقيه العلاج المناسب وصل به الأمر إلى مراحل متقدمة من المرض في الوقت الذي أصدرت به وزارة العدل قرار بالأفراج عنه لدواعي صحية إلا أنه لم يتحقق هذا الأمر حتى الان.

وطالب البيان رئيس بعثة الدعم في ليبيا وجميع المنظمات الإنسانية بالتحرك وبشكل عاجل للضغط على الأطراف المعنية في حكومة الوفاق لتنفيذ قرار الإفراج عليه ليتلقى العلاج المناسب خارج ليبيا لتعذر ذلك فيها.

كما نوّهت إلى أن الدواعي الإنسانية والحالة الصحية الحرجة ومبادئ حقوق الإنسان تحتم ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ حياته، مبدين أملهم بالاجتماع به ليكمل ماتبقى من حياته وسط أسرته وأحفاده.