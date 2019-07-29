أستراليا – إذا كنت تقضي معظم يوم عملك في العمل على جهاز الحاسوب ثم تقضي أمسياتك على هاتفك النقال، فقد تصبح آلام الرقبة والظهر والذراع مشكلة دائمة لديك.

يتسبب نمط الحياة المستقرة هذا في إلحاق ضرر كبير بصحتك: يمكن أن تصبح عضلاتك متيبسة، ويمكن أن تشعر بالتنميل، وقد تظهر لديك أحاسيس منتظمة بالوخز.

وحرصاً على صحة قرّائنا، اخترنا بعض التمارين البسيطة التي يمكن أن تخفف آلام العنق والتيبّس بالظهر والعنق واليدين.

الرقبة والأكتاف

العمل على الحاسوب أو قيادة السيارة لمسافة طويلة يسبب شد على رقبتك وأكتافك، ونتيجة لذلك، قد تعاني من آلام في العضلات والأوتار و العظام. إنها حقاً مشكلة خطيرة، في السنة الماضية، 30 مليون شخص في المملكة المتحدة عانوا من آلام الرقبة.

يمكن أن يتسبب انضغاط الأعصاب والأوعية الدموية في الرقبة بضعف البصر أو الصداع. ويمكن تجنب هذه المشاكل بمجرد القيام ببعض التمارين البسيطة.

بسط الرقبة والأكتاف: اتكأ بيد واحدة على مدخل الباب، اخفض رأسك وحاول أن تصل بذقنك الى كتفك المقابل، ثم عد إلى وضع الإعتدال، كرر التمرين ١٠ مرات، لا تجهد نفسك كثيراً، يفترض أن تشعر بحرارة لطيفة في عضلاتك لا أكثر، ثم كرر العملية على اليد الآخرى.

تخفيف الألم و الشد: قف مقابل الحائط بحيث تكون رقبتك من الخلف ملامسة له و كعب قدمك بعيد عنه 3 إنشات، اخفض كتفيك و ابسط ساعديك على الجانبين، وقم بعشر رفعات، بحيث يبقى ذراعيك ملامسان للحائط خلال التمرين.

المعصم

الوضعية غير الملائمة للعمل على لوحة تحكم الحاسوب و الفأرة، وعادة حمل الهاتف الذكي كل الوقت، قد تؤدي إلى ألم و تنميل في المعصم.

إذا تجاهلت هذه الأعراض والأحاسيس المزعجة، فربما ينتهي بك الأمر للإصابة بمتلازمة نفق الرسغ، لكن هناك تمارين بسيطة يمكنك فعلها لتخفيف الشد ومنع هذا المرض قبل حدوثه.

عندما تكون في مكتبك، فأنت بحاجة إلى كرتان ليديك و موسع، استخدم الكرتان والموسع طوال نهار العمل. هذا التمرين يساعد مفاصلك على أن تصبح أقوى.

قم بإحماء معصمك: امسك معصمك و قم بتدوير اليد 10 مرات، ارسم دوائر بيدك بينما يبقى ساعدك ساكناً، وكرر العملية باليد الأخرى.

شد الأصابع: ابدأ بشبك أصبع السبابة باليد اليمنى مع اصبع السبابة باليد اليسرى، ثم اسحبهما بشكل متعاكس، كرر ذلك مع كل الأصابع باليدين.

أسفل الظهر والأرداف

إن الألم في أسفل الظهر والثقل في الأرجل لا يعني أنك تتقدمت في العمر، فربما لديك نمط حياة مستقر و قلة في النشاط الفيزيائي. إن الجلوس لساعات عديدة ربما يسبب (عرق النسا) وهي حالة تهيج للعصب الوركي الذي يمتد من الورك إلى القدم.

يقول الأطباء، أن نمط الحياة المستقر هذا قد يؤدي إلى البدانة، ولتجنب مشكلة حقيقية أو عملية تجميلية سيئة، يمكنك القيام بتمارين بسيطة قادرة على تحسين دورتك الدموية وتشعرك بالصحة والجمال.

التمرين في المكتب: اجلس على حافة الكرسي ومدد قدمك إلى الأمام، احني جسدك ببطء نحو القدم، لا تبالغ في ذلك فليس من المفروض أن تشعر بألم أو شد، قم بخمس رفعات ثم كرر العملية على الى القدم الأخرى.

هذا التمرين سيساعدك في تخفيف الشد على أسفل الظهر والأرداف واسترخاء أوتار الركبة.

التمرين في المنزل: استلق على ظهرك و ضع وسادة أو غطاء تحت رقبتك، اطوي ركبتك اليمنى وضع كاحلك الأيسر عليها، القدم اليسرى يجب أن تكون تماما فوق الركبة اليمنى. اشبك يديك خلف الفخذ الأيمن وقم بالسحب. إذا كنت غير قادر على وضع يديك حول الفخذ، استخدم المنشفة. حاول أن تبقى بهذا الوضع ل 20 ال 30 ثانية ثم قم برفعتين، ثم كرر العملية على الرجل الثانية.

وكالات