الولايات المتحدة – حطمت البطلة الأولمبية الأمريكية دليلة محمد، أحد أقدم الأرقام القياسية في ألعاب القوى، عندما فازت بسباق 400 متر حواجز للسيدات بزمن قدره 52.20 ثانية، في البطولة الأمريكية صباح اليوم.

وتفوق رقم دليلة على الرقم القياسي السابق البالغ 52.34 ثانية، الذي حققته الروسية، يوليا بيتشونكينا، في 2003.

وقالت دليلة (29 عاما)، التي أصيبت بارتجاج بعد سقوطها خلال المران قبل أسبوعين: “أشعر بالدهشة. كنت ألامس هذا الرقم في المران بصورة منتظمة، وكان مدربي يقول لي: يمكنك تحقيقه (الرقم القياسي)”.

واحتلت الشابة، سيدني مكلوجلين، المركز الثاني، بعد تسجيلها 52.88 ثانية، بفارق 0.13 ثانية فقط عن أفضل أرقامها، وجاءت آشلي سبنسر في المركز الثالث، بزمن قدره 53.11 ثانية، لتعادل أفضل رقم في مسيرتها.

وضمنت العداءات الثلاث، المشاركة مع الفريق الأمريكي في بطولة العالم المقررة في العاصمة القطرية الدوحة، في سبتمبر المقبل.

المصدر: رويترز