ليبيا – إتهم عضو المجلس الوطني الانتقالي فتحي البعجة تيار الاسلام السياسي باغتيال اللواء عبد الفتاح يونس.

البعجة قال في مقابلة مع برنامج “البلاد”الذي يبث على قناة “ليبيا218 نيوز” أمس الأحد إن اللواء المغدور عبدالفتاح يونس لو لم يتم اغتياله على تلك الأيادي الآثمة لكان من الممكن أن يكون من القيادات الكاريزمية المؤثرة التي ستقود الثورة حينها لتحقيق الدولة الليبية ودعم تأسيس القيام الدولة المدنية.

وأشار البعجة إلى تعرض اللواء عبد الفتاح يونس لحملات تشويه وانتقادات هدامة لاذعة من تيارات الإسلام السياسي،مؤكدا أنه رصد هذه الانتقادات عندما كان مع المعتصمين في محكمة شمال بنغازي في بدايات انطلاق الثورة،لافتاً إلى أنه استمر حتى عندما كان عضوا في المجلس الوطني الانتقالي لاحقا.

وأضاف أن هذه الأيادي قد باتت واضحة الآن للجميع وهي تنتمي للتيار المتشدد داخل الإسلام السياسي.

وهذا وأجاب المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق في تصريحات لذات القناة بـ”نعم” عند سؤاله إن كان الإخوان المسلمون متورطين في مقتل عبد الفتاح يونس،مشيراً إلى أن نائب رئيس المكتب التنفيذي علي العيساوي هو من شكل لجنة التحقيق مع اللواء بينما أصدر رئيس لجنة التحقيق جمعة الجازوي أمر القبض دون الرجوع لأعضاء لجنة التحقيق، مضيفاً أن ضباط الجيش رفضوا تنفيذ الأمر بينما نفذته غرفة الثوار وهو ما أوقع يونس في أيدي المتطرفين.