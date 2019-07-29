ليبيا – كشف عضو مجلس النواب علي التكبالي من واشنطن تفاصيل زيارة الوفد البرلماني إلى الولايات المتحدة.

التكبالي أكد في تصريحات لصحيفة الاتحاد أن الزيارة فرصة لتبادل الآراء وتوضيح رؤية مجلس النواب حول الوضع في ليبيا وإظهار المعاناة التي يعيشها الشعب تحت ظل الحكومات المتعاقبة الضعيفة التي أمسك بخناقها الميليشيات ومن وصفهم بـ”المتأسلمون”.

وأوضح أن الوفد البرلماني كشف عن مدى رغبة الشعب الليبي في تحرك القوات المسلحة لتخليصهم من الظلم.

كما لفت إلى أن مجلس النواب كجسم منتخب يؤيد الشعب في قراره ويحث القوات المسلحة على إنهاء دور “الميليشيات القبيح” الذي أوصل ليبيا إلى الهاوية.