ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأحد سير العمل الأمني في البلاد ونتائج الخطة الأمنية لتأمين بنغازي بمشاركة الجيش خلال اجتماع عقده مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

بوشناف أطلع الثني خلال الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي التابع للحكومة المؤقتة على نتائج الاجتماع الذي ترأسه الوزير السبت الماضي مع القيادات الأمنية والعسكرية المشاركة في خطة تأمين بنغازي والذي تم خلاله وضع الترتيبات النهائية للخطة بحضور رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري الذي أكد تقديمه كافة الدعم اللوجستي للخطة.