ليبيا – إستقبلت مجموعة ” سان دوناتو ” الإيطالية الطبية التي تمتلك 18 مرفق صحي و 5532 سريرا و 5361 طبيبا 10 جرحى من مقاتلي حكومة الوفاق التي أرسلتهم للعلاج في إيطاليا.

وقالت صحيفة ” الجورنال ” الإيطالية في مقال تابعته وترجمته المرصد اليوم الإثنين أن الجرحى الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و 40 سنة يحتاجون إلى رعاية خاصة لجروح الحرب التي عانوا منها ، وقد صلوا هذه الأيام إلى مستشفيات المجموعة في ميلانو.

وفجرت الصحيفة مفاجئة بالتأكيد على أن طلب مساعدة هؤلاء الجرحى جاء لرئاسة مجموعة ” سان دوناتو ” الطبية مباشرة من السفارة الليبية التابعة لحكومة الوفاق في روما إلى ” الكرسي الرسولي ” لعلاجهم وذلك لتعرضهم للخطر وخاصة ممن لم يحصل منهم على الدعم السريري اللازم في المنزل ، ولكن الصحيفة لم تكشف عن السبب الذي دفع السفارة الليبية لطلب مساعدة الكنيسة بالتدخل لذى هذه المجموعة الصحية للقبول بعلاج الجرحى وعن ما إذا كان دور الكرسي الرسولي قد إقتصر على التوسط أو التكفل بدفع مصاريف العلاج .

والكرسي الرسولي أو الكرسي البابوي هو كيان سياسي قانوني يرأسه “أسقف روما” أو رأس الكنيسة الكاثوليكية، المعروف عموما باسم بابا روما أو الحبر الروماني.

وتمثل الإدارة البابوية الرومانية الحكومة المركزية في الكرسي الرسولي وهي تمثل مجموعة من الإدارات والهيئات الكنسية والتي يرأسها البابا.

وُيعتبر الكرسي الرسولي المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية. كما يخضع الكرسي الرسولي لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها

وأكدت الصحيفة وصول جرحى الحرب الأربعة الأوائل إلى ميلانو يوم الأربعاء الماضي وهم رجل يبلغ من العمر 41 عامًا ، وشابان يبلغان 38 عاماً وآخر يبلغ من العمر 28 عامًا ، وجميعهم أصيبوا بعيارات نارية أدت إلى تعقيدات في بعض الحالات ومنهم من اخترقت رصاصة رأسه ، في حين تفجرت في بطن زميله قنبلة بطنه أما المريضان الآخران أقل حدة ويمثلان صورة سريرية أقل تعقيدًا على الرغم من الإبلاغ عن إصاباتهم بطلقات نارية.

وكشفت ” الجورنال ” بأن حجم إصابات هؤلاء المقاتلين دفع لنقلهم بطائرة خاصة كان على متنها برفقتهم ومساعدتهم طبيبين في مهمة حكومية لم تحدد الصحيفة ما إذا كانا ليبيين الجنسية أو إيطاليين .

وأضافت : ” في الوقت الحالي ، يتم تقييم الجرحى الأربعة ، الذين تم نقلهم إلى المستشفى في غرفة مخصصة بمستشفى سان رافاييل تحت فريق طبي مكون من جراح الأعصاب ، وأخصائي للأمراض المعدية ، وطبيب عظام ، وطبيب أمراض جلدية و يدرس جميعهم الحالات بشكل منفرد لتقرير ما يجب القيام به نحو كل جريح كما يتوقع وصول جريح خامس ومن الأرجح أن جريحاً سادساً لم تمكنه حالته من مواصلة الرحلة نظراً لخطورة إصابته ” .

كما كشفت الصحيفة الإيطالية عن وصول ثلاثة جرحى حرب آخرين إلى مستشفى ” سان دوناتو ” ليل الخميس الجمعة على متن رحلة جوية خاصة من ليبيا.

وفي هذه الحالة أيضًا تتحدث الصحيفة عن رجال مصابين في الثلاثينات من العمر مصابين بجروح ناجمة عن أعيرة نارية. لمساعدتهم وإجراء تقييمات لصورة سريرية معقدة إلى حد ما ، فريق من أخصائي الأمراض الجلدية والتناسلية وطبيب الأمراض المعدية.

وختمت الصحيفة تقريرها نقلاً عن مسؤول بالمستشفى المعني تأكيده عزمهم على توفير العلاج اللازم لهؤلاء الجرحى وإيجاد النمط المناسب لإستشفائهم وتوفير غرف مكيفة ومعقمة لهم وغرفة للصلاة وغيرها من الإحتياجات المطلوبة للعلاج بما لا يشعرهم أنهم خارج وطنهم ، وذلك على حد تعبيره .

المصدر : الجورنال الإيطالية

الترجمة : المرصد – خاص