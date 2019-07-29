فلسطين – أعلنت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، أن 60 بالمئة من راتب شهر يوليو/ تموز الجاري سيتم صرفها للموظفين العموميين، الأسبوع المقبل، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

جاء ذلك، في بيان للحكومة الفلسطينية، عقب اجتماعها الأسبوعي برام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، وصل الأناضول نسخة عنه.

وأضاف البيان أن الحكومة ستصرف رواتب الأسرى والجرحى وذوي الشهداء، كاملة دون نقصان.

ومطلع الشهر الجاري، صرفت الحكومة الفلسطينية 60 بالمائة من رواتب موظفيها عن يونيو/ حزيران الماضي.

كما أعلنت الحكومة دفع مستحقات الأسر المحتاجة من وزارة التنمية الاجتماعية، بقيمة 110 مليون شيكل (31.25 مليون دولار)، بالتزامن مع صرف رواتب الموظفين الحكوميين، لافتين إلى أن 90 مليون شيكل (25.56 مليون دولار) منها مخصصة لقطاع غزة.

وأقرت إسرائيل العام الماضي، قانونا، يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء، وبدأت بتنفيذه في 17 فبراير/ شباط الماضي، حيث تخصم شهريا 11.3 مليون دولار.

وردا على القرار الإسرائيلي، رفضت الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة منقوصة، ما أدخلها في أزمة مالية خانقة دفع بها لتكثيف الاقتراض من البنوك، والتوجه نحو الدول العربية لتوفير السيولة.

الأناضول