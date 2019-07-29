ليبيا – تداولت عدد الصفحات على موقعي فيسبوك وتويتر إضافة لمجموعة من النشطاء الموالين لحكومة الوفاق صورة تتضمن خبر مفبرك بواسطة برنامج ” فوتوشوب ” نسبوه للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي .

وينص الخبر المزور المنسوب لقناة العربية على أن السيسي ( ينتقد المشير خليفة حفتر لسوء تصرف الأخير في الدعم المصري المزعوم المقدم للجيش الليبي ) ! وذلك بهدف إظهار حفتر بمظهر الخانع من جهة ومحاولة توريط المصريين في مزاعم الدعم من جهة أخرى .

أما الخبر الأخر وهو مزور أيضاً فينص على أن السيسي يقول ) لحفتر بأنه لايمكن الإستمرار في دعم الجيش الليبي دون نتائج ) وهي تصريحات علاوة على أنها مزورة لايمكن لمن يفقه في السياسة ولو قليلاً أن يتصور صدورها بالفعل من رئيس .

وعن كيفية إفتضاح أمر الخبر الأول فهو غير موجود أولاً على شاشة العربية أو ضمن سلتها الإخبارية كما يتبين أسفل الشريط وجود خبر قديم يعود لسنة 2016 عن هجوم إرهابي وقع حينها في ألمانيا ، وثانياً بمراجعة أنشطة الرئيس السيسي من خلال موقع الرئاسة المصرية فيتبين بأنه لم يدلي اليوم بأي تصريح عن ليبيا كما أن آخر أنشطة الرئيس وفقاً لما نشره المتحدث باسمه كان إجتماعه يوم أمس مع رئاسة الوزراء المصرية لمناقشة المشاريع العمرانية .

ومن جهتها إتصلت صحيفة المرصد بالمتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي الذي نفى بدوره صدور أي تصريحات من الرئيس السيسي بالخصوص مؤكداً بأن هذا الخبر مُتلاعب به ولم يرد أصلاً لا على لسان الرئيس ولا عبر شاشة العربية .

وخلال الآونة الأخيرة إنتشرت عدة صفحات مزورة يشرف عليهل ما يعرف إصطلاحاً بالذباب الإلكتروني حيث تنتحل هذه الصفحات أسماء شخصيات عامة ( نواب ، وزراء ، سفراء ، عسكريين ) بل وحتى إختراع صفحات لأسماء مؤسسات لا وجود لها مثل المؤسسة المزعومة المسماة ( ليبيا في العلالي ) وغيرها .

وتنشط هذه الصفحات المزورة في نشر أخبار على لسان هذه الشخصيات بما يوحي بانعدام الثقة بين أطراف وشخصيات بعينها ومن ذلك مثلاً صفحة مزورة باسم النائبة عن ترهونة صباح جمعة كتب فيها الذباب الإلكتروني على لسان صباح قولها بأن شباب المدينة أُبيد على يد مليشيات السراج ولم تحرك القيادة العامة ساكنا .

صفحة أخرى مزورة تنتحل إسم الصحافي عيسى عبدالقيوم نشر الذباب على لسانه فيها قوله بأن خطط القيادة العامة فاشلة ويجب أن تخضع للمراجعة أما صفحة أخرى تنتحل إسم اللواء أحمد المسماري فقد حملت جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية مشكلة ثقب طبقة الأوزون والهدف من ذلك تبرأة الجماعة من جرائمها التي تلاحقها ووضع خصومها في موضع السخرية بهكذا تصريحات ساذجة الأمر الذي يشير إلى تورطها في الوقوف وراء هذه الصفحات وأشغال الفوتوشوب المفتضحة كما هو الحال عند خبر التفجيرات المزعومة في قاعدة الجفرة .

المرصد – خاص