ليبيا – قال السفير الإيطالي لدى أنقرة ماسيمو جياني إن بلاده وتركيا تدعمان وساطة الأمم المتحدة لحل الأزمة القائمة في ليبيا.

جياني أوضح في تصريح لوكالة “الأناضول” التركية أمس الأحد أن أنقرة وروما تؤمنان بأن حل الأزمة الليبية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار السياسي بين من وصفهم بـ” الأطراف المتنازعة” (القوات المسلحة الليبية ومسلحي الوفاق).

وتابع قائلا: “الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق الرخاء والأمن للشعب الليبي والوسيلة الوحيدة التي تتيح للمواطنين الليبيين إمكانية الاستفادة من ثروات بلادهم، ونحن متفقون مع تركيا حول هذه الرؤية”.

السفير الايطالي أكد أن بلاده تؤيد الحوار بين كافة الأطراف الدولية الفاعلة في ليبيا.