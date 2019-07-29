الصين – أطلقت الصين، مساء الأحد، تدريبات عسكرية في بحري الصين الشرقي والجنوبي في رسالة “تحذيرية” لتايوان التي تحظى بالحكم الذاتي.

وفي بيانين منفصلين حول التحذيرات المتعلقة بالملاحة، قالت هيئة السلامة البحرية في الصين، إن التدريبات الأولى ستجرى في بحر الصين الشرقي قبالة ساحل إقليم تشجيانغ، وأما الثانية فستجرى في بحر الصين الجنوبي قبالة

سواحل إقليمي قوانغدونغ وفوجيان.

ونشرت الهيئة إحداثيات المنطقة التي تشملها التدريبات العسكرية، وقالت إن الدخول إلى تلك المنطقة محظور حتى انتهاء التدريبات الخميس المقبل.

وتقع منطقة التدريبات في بحر الصين الشرقي إلى الشمال من جزيرة تايوان، في حين تقع منطقة التدريبات في بحر الصين الجنوبي إلى الغرب من تايوان.

من جهة أخرى، نقلت صحيفة “تايوان نيوز” عن السلطات التايوانية قولها إنها اتخذت التدابير لمراقبة الوضع في البحر والجو.

وأضافت أن الجيش التايواني يتمتع بالقدرة الكافية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفسرت وسائل إعلام صينية التدريبات على أنها رسالة تحذيرية لتايوان بعد أيام من تهديدات الصين باستخدام القوة العسكرية لضم الجزيرة إلى البلاد.

والأسبوع الماضي، نشر مجلس الدولة الصيني تقريرا تحت اسم “الكتاب الأبيض للدفاع الوطني في العصر الجديد” الذي يرسم الخطوط العريضة لسياسة البلاد الدفاعية خلال المرحلة المقبلة.

وتضمن التقرير تهديدات باستخدام القوة العسكرية في جهود إعادة توحيد تايوان مع البلاد، واتخاذ كل الاجراءات اللازمة للقضاء على”الانفصاليين” في الجزيرة.

ومطلع الشهر الجاري، صادقت الخارجية الأمريكية، على بيع تايوان أسلحة بقيمة 2.2 مليار دولار، تشمل 108 دبابة أمريكية من طراز “M1A2T” و250 صاروخ ستينغر المضاد للطائرات.

وتُعد الولايات المتحدة الأمريكية، المُورِّد الرئيسي للأسلحة الدفاعية إلى تايوان.

وتشهد العلاقات بين الصين وتايوان توترا منذ عام 1949، عندما سيطرت قوات يقودها “الحزب القومي” على تايوان بالقوة، عقب هزيمتهم في الحرب الأهلية بالصين، وتدشين الجمهورية الصينية في الجزيرة.

ولا تعترف بكين باستقلال تايوان، وتعتبرها جزءا من الأراضي الصينية، وترفض أية محاولات لأنصار سلخها عن الصين، وبالمقابل لا تعترف تايوان بالحكومة الصينية المركزية.

الأناضول