ليبيا – قال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش العميد خالد المحجوب إن ضربات سلاح الجو ضد مواقع في مدينة مصراتة وخاصة الكلية الجوية التي تستخدمها المليشيات انطلاقا لطائراتها التركية تظهر قدرة الجيش علي إصابة أي هدف للمليشيات.

العميد المحجوب أوضح في حديث لموقع “العين الإخبارية” اليوم الاثنين أن الوضع الميداني للمليشيات على الأرض أصبح على وشك الانهيار التام خاصة مع الضربات المتلاحقة التي ينفذها الجيش ضدهم بقواته البرية والجوية.

وتابع:”قوة المليشيات ضعفت كثيرا وهو ما اتضح في هجماتها التي خفت وتيرتها وحجمها وانهيار معنوياتها نتيجة خيبات الأمل التي تصاحب كل عمل قتالي يتوقعون أنه إنجاز فيحوله الجيش إلى كابوس عليهم ويتغير إلى نجاح عملياتي للجيش بفعل التكتيك والمناورة وبالإمكانيات التي يملكها الجيش”.

وشدد المحجوب على أن ما حدث في غريان وما قامت به المليشيات باستهداف طائرة النقل التي خصصت لنقل الحجيج من خلال طائرة تركية مسيّرة يقودها ضباط أتراك دفع القيادة العامة لإصدار الأوامر باستهداف الموقع الذي انطلقت منه الطائرة وهو ما حدث باستهداف عدة مواقع للمليشيات في مدينة مصراتة والكلية الجوية وفي سرت.

ولفت مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إلى أن الضربات كانت حاسمة حيث استهدفت أهداف مهمة اختيرت بعناية.

وحول أهمية هذه الضربات، قال المحجوب: “أظهرت الضربات قدرة قواتنا على الوصول لأي هدف عسكري للمليشيات، كما أنها كانت ضربة معنوية لم تتوقعها العصابات الإرهابية”.

كما شدد على أن تلك الضربات كانت محل استحسان الشعب الذي ضاق ذرعا بعبث المليشيات المتحكمة في هذه المدينة المختطفة والمتورطة في دماء الليبيين ونشر الإرهاب.

وحول الأهمية الاستراتيجية للضربات،أوضح المحجوب أن الضربات ستقلل لحد كبير انطلاق الطائرات التركية المسيرة التي تستهدف مواقع الجيش في محاور القتال بالعاصمة من الكلية الجوية الخاضعة لسيطرة المليشيات في مدينة مصراتة.

كما كشف عن إصابة عدد من العسكريين الأتراك الذين يدربون عناصر المليشيات بكلية مصراتة، قائلا: “هناك معلومات لإصابة عدد منهم”،رافضا إعطاء تفاصيل أكثر.

مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة لفت إلى أن الجيش لا يزال يرصد باقي المواقع التي بها غرف عمليات وطائرات تستخدم لضرب قوات الجيش،مؤكدا: “السيطرة الجوية لنا.. قواتنا تسيطر على الأجواء بنسبة لا مقارنة فيها مع المليشيات”.

وأضاف أن الضربات كانت ضرورية وأن الموقف كان يحتم ضرب هذه المواقع بعد جرائمها ضد قوات الجيش وضد المدنيين، مضيفا أن القيادة العامة حريصة على أكاديمية الدراسات الجوية والمحافظة عليها كونها مؤسسة ليبية مهمة.مستدركا: “لكن عندما تستخدم لضرب قواتنا وارتكاب هذه الجريمة، فإن الموقف يحتم ضرب هذه المواقع”،لافتا في الوقت ذاته إلى أن ضربات أمس الأول كانت عمليات نوعية على الأرض.

وحول الكلية الجوية في مصراتة وأهميتها الحالية،أفاد المحجوب بأنها استخدمت في السابق لأغراض القصف بالطيران المقاتل لقوات الجيش وتم تدميره،لافتا إلى أنها تستخدم حاليا للطائرات التركية المسيرة التي يتم استهدافها.

العميد المحجوب أشار إلى الكلية الجوية مصراتة أكاديمية عسكرية تستخدم كقاعدة ومطار وبها سجن ويتحكم بها المليشيات مختتما: “إنها لم تعد تؤدي دورها الذي أنشئت من أجله”.