الأردن – غادر العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الاثنين عمّان متوجها إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث العلاقات بين البلدين، وسبل النهوض بمستويات التعاون المشترك.

وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان، “العاهل الأردني توجه إلى مصر حيث يجري جلالته مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وسبل النهوض بمستويات التعاون المشترك، إضافة إلى التطورات في المنطقة”.

وأضاف البيان، “ومن القاهرة يتوجه جلالة الملك إلى تونس، حيث يقدم جلالته العزاء بوفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي”.

المصدر: موقع الديوان الملكي