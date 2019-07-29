الولايات المتحدة – نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الأحد مقطع فيديو وصورا توثق اختبار منظومة Arrow-3 الصاروخية الإسرائيلية الجديدة في ولاية ألاسكا الأمريكية .

ويوثق الفيديو نقل المنظومة الصاروخية المتطورة إلى قاعدة في الولاية الأمريكية الشمالية وتركيبها هناك ولحظة إطلاق الصاروخ واعتراضه للهدف المفترض واحتفال المسؤولين المشرفين على الاختبار بنجاحه.

كما يظهر الفيديو سفير إسرائيل لدى واشنطن رون ديرمر أثناء زيارته إلى القاعدة.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن المنظومة الجديدة اعترضت ثلاثة صواريخ باليستية مفترضة ضمن الاختبار وأكدت قدرتها على ضرب أهداف في الفضاء، مضيفة أن التجربة أجريت في ألاسكا لـ”اختبار القدرات غير القابلة للاختبار في إسرائيل”.

واستخدم في الاختبار الرادار الأمريكي AN\TPY2 الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT + تايمز أوف إسرائيل