الولايات المتحدة – يرى خبراء أمريكيون أن الوضع في منطقة الخليج تطور لحد كاف لأن تقدم روسيا مبادرة خاصة بالأمن في المنطقة، ويشيرون إلى أن هذه المبادرة تستحق المناقشة.

وقال خبير “صندوق جيمستاون” لشؤون روسيا والشرق الأوسط، ثيودور كاراسيك، في حديثه لوكالة “نوفوستي” الروسية: “إن الأساس لهذه الخطوة الروسية جاهز، إذ أن روسيا تلعب دور الوسيط بين الأطراف المختلفة، وهذا هو الأمر العادي وغير الجديد. وتفتح سياسة الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأخرى لتغيير عمل هيكل الأمن في المنطقة بابا أمام مثل هذه الاقتراحات الروسية. وسيلعب الدور الرئيسي هنا المثلث بين الولايات المتحدة والخليج (العربي) وموسكو، حيث يتغير المزاج في اتجاه موسكو وذلك بالرغم من بعض التحفظات”.

وأضاف أن اقتراحات مماثلة كانت مطروحة سابقا، مشيرا إلى أن دور روسيا في المنطقة تغير عما كان عليه منذ ما بين 10 و15 عاما.

وتابع: “الذي تغير هو معاملة العرب لموسكو وآلات التأثير التي تملكها روسيا حاليا في المنطقة وخارجها بفضل سوريا وانتشار حسن النوايا الروسية في المنطقة”.

ولفت إلى قضية النزاع المستمر في اليمن التي يمكن أن تصبح، برأي الخبير، جزء من الهيكل الجديد للأمن، مع الأخذ بعين الاعتبار التقسيم المحتمل لهذا البلد.

وأوضح: “إن موسكو على موجة النجاح. وتعاون (مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل) بوغدانوف مع الحوثيين والقوى اليمنية الأخرى يعد جزء من الموقف الروسي المشترك من شبه الجزيرة العربية والمطالب المطروحة لـ “الأمن الجماعي”.

وأضاف أن على موسكو حال امتلاكها النفوذ الكافي على الحوثيين أن تؤثر عليهم من أجل وقف هجمات الطائرات المسيرة على السعودية.

وقال: “والأكثر من ذلك فإن اللقاء المقبل حول مسائل الأمن في الخليج الذي دعمته موسكو وكذلك منتدى “روسيا-أفريقيا” الذي سيعقد في أكتوبر القادم يجب أن يصبحا جزء من الموقف الاستراتيجي والتكتيكي لروسيا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والزيارة المقبلة (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إلى المنطقة (وخاصة إلى السعودية في سبتمبر القادم) ستحدد البوصلة للمستقبل القريب”.

من جانبه يرى الباحث من معهد بروكينغ الأمريكي، مايكل أو هينلون، أن مناقشة الاقتراحات التي قدمتها روسيا قد تكون مفيدة.

وقال: “إنني أدعم مثل هذا الحوار، غير أن المحاولة (المخفية قليلا) لطرد القوات الأمريكية من المنطقة قبل الأوان ليس لها برأي أي معنى. لكن من الجائز مناقشة هاتين الفكرتين بشكل متتابع، لذلك من الممكن أن يكون الحوار مفيدا حقا”.

المصدر: نوفوستي