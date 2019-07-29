مصر – شعرت الفنانة دنيا سمير غانم بإستياء شديد من الشائعات التي انتشرت مؤخرًا وزعمت إستعدادها لمشاركة النجم أحمد مكي في بطولة الجزء الجديد من مسلسل “الكبير أوي”.

وأكد مصدر مقرب من دنيا أنها ترفض العودة للأدوار الثانية بعدما أثبتت نفسها بقوة بالبطولات المطلقة حيث تستعد لتقديم مسلسل جديد لكي تخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني القادم.

وأضاف المصدر أن الحالة الوحيدة التي تقبل فيها دنيا أن تقدم أعمال تعتمد على نجمين ستكون مع شقيقتها إيمي سمير غانم كما حدث من قبل من خلال مسلسل نيللي وشيريهان.

وكانت بعض المواقع الإخبارية الفنية زعمت بأن دنيا سمير غانم تعاقدت بشكل رسمي على مشاركة أحمد مكي في بطولة جزء جديد من الكبير أوي.

“مجلة لها”