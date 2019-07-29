ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن حدوث إظلام تام في المنطقة الجنوبية بعد إعتداء مجموعة مجهولة ظهر اليوم الاثنين على محطة تحويل كهرباء السراج جهد 220 ك. ف في طرابلس ، مبينتةً إلى أن هذا المشهد تكرر في عدد من المناطق .

شركة الكهرباء أوضحت بأن المجموعة أجبرت الموظفين في محطة السراج على ارجاع التيار الكهربائي بالقوة ، مما أدى إلى خروج عدد من وحدات التوليد في كل من : الاولى والثانية في الخمس والثالثة والرابعة في جنوب طرابلس ، مما تسبب ذلك في حدوث اظلام تام بالمنطقة الجنوبية.

وأكدت على أن فرق الصيانة قامت بإرجاع الوحدة الرابعة بمحطة جنوب طرابلس وجاري العمل على ارجاع باقي الوحدات ، مطالبةً من كافة الجهات المعنية وذات العلاقة بضرورة بذل مزيد من الجهود للحد من ظاهرة الاعتداءات على محطات الكهرباء ، ومنع المعتدين بأي شكل من الأشكال للحفاظ على استقرار الشبكة العامة للكهرباء.