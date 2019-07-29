عجز ميزانية الكويت يتراجع 31 بالمائة في العام المالي الماضي

عجز ميزانية الكويت يتراجع 31 بالمائة في العام المالي الماضي

الكويت – أفادت بيانات رسمية، بتراجع ميزانية الكويت بالحساب الختامي للعام المالي 2018/2019، بنسبة 31 بالمئة قياسا على العام السابق، بفضل تحسن أسعار النفط.

وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان، الإثنين، إن العجز المحقق بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة سجل 3.34 مليارات دينار (11 مليار دولار) في العام المالي المنتهي في مارس/آذار الماضي.

وكان عجز الميزانية سجل 4.847 مليارات دينار (15.9 مليار دولار) بالعام المالي السابق له.

وتستقطع الكويت سنوياً نسبة 10 بالمئة من إيراداتها، ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.

وذكر البيان أن إيرادات السنة الماضية ارتفعت بنسبة 28.5 بالمائة على أساس سنوي إلى 20.58 مليار دينار (67.7 مليار دولار).

وتضمنت الإيرادات 18.4 مليار دولار (61 مليار دولار) إيرادات نفطية، و2.13 مليار دينار (7 مليارات دولار) إيرادات غير نفطية، وفق البيان.

وبلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية الماضية 68.62 دولارا، مقارنة بنحو 50 دولار كانت متوقعة.

وبالنسبة للمصروفات العامة، سجلت 21.8 مليار دينار (71.7 مليار دولار) بالعام الماضي بنمو سنوي 13.5 بالمائة.

وتتوقع الكويت ارتفاع عجز الميزانية المقدر للعام المالي 2019-2020 إلى 8.2 مليارات دينار (27 مليار دولار) بعد استقطاع حصة احتياطي الأجيال.

ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميا.

الأناضول