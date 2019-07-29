 عقب إجتماعه بالسراج في تونس .. سلامة يصل الرجمة ويلتقي حفتر – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – التقى اليوم الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة بالمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي .

وقالت البعثة في تدوينة مختصرة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر أن اللقاء بين الرجلين جرى اليوم الإثنين بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة.

وأضافت البعثة بأن كل من حفتر وسلامة تباحثا في الاوضاع الراهنة في ليبيا وكيفية العودة الى حالة من السلم والحوار.

وأشارت أيضاً تدوينة البعثة إلى أن سلامة نبّه خلال اللقاء من مخاطر تصعيد الاقتتال وتزايد التدخلات الخارجية وذلك على حد تعبيرها .

وتأتي هذه الزيارة من سلامة إلى الرجمة بعد ساعات من لقاء جمعه في تونس برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على هامش مشاركة الأخير في مراسم دفن الرئيس محمد الباجي السبسي .

المرصد – متابعات

 