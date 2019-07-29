ليبيا – التقى اليوم الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة بالمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي .

وقالت البعثة في تدوينة مختصرة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر أن اللقاء بين الرجلين جرى اليوم الإثنين بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة.

التقى اليوم الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة بالمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، في الرجمة. وتباحثا في الاوضاع الراهنة في #ليبيا وكيفية العودة الى حالة من السلم والحوار. ونبه سلامة من مخاطر تصعيد الاقتتال وتزايد التدخلات الخارجية pic.twitter.com/6F43K9lDyO — UNSMIL (@UNSMILibya) July 28, 2019

وأضافت البعثة بأن كل من حفتر وسلامة تباحثا في الاوضاع الراهنة في ليبيا وكيفية العودة الى حالة من السلم والحوار.

وأشارت أيضاً تدوينة البعثة إلى أن سلامة نبّه خلال اللقاء من مخاطر تصعيد الاقتتال وتزايد التدخلات الخارجية وذلك على حد تعبيرها .

التقى اليوم الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج على هامش مراسم العزاء برحيل الرئيس التونسي. وتناول اللقاء آخر التطورات في ليبيا والسبل الآيلة لوقف التصعيد العسكري وإعادة إحياء العملية السياسية. وشدد سلامة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني pic.twitter.com/l4J6FOz4ez — UNSMIL (@UNSMILibya) July 27, 2019

وتأتي هذه الزيارة من سلامة إلى الرجمة بعد ساعات من لقاء جمعه في تونس برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على هامش مشاركة الأخير في مراسم دفن الرئيس محمد الباجي السبسي .

المرصد – متابعات