عُمان: ننسق مع إيران تأمين الملاحة في هرمز لكننا لا نتوسط

عُمان: ننسق مع إيران تأمين الملاحة في هرمز لكننا لا نتوسط

إيران – أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية العُماني، يوسف بن علوي، أن بلاده تخوض تنسيقا مع إيران لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، إلا أنه نفى أن عُمان تقوم بأي وساطة لحلحلة التصعيد بالمنطقة.

وقال بن علوي، الذي يقوم منذ السبت الماضي بزيارة رسمية إلى إيران حيث التقى اليوم الأحد رئيسها، حسن روحاني: “لا نقوم بأي وساطة، وما نهتم به في هذا السياق هو تأمين استقرار الملاحة في مضيق هرمز، ولذا نتواصل مع جميع الأطراف”.

وأشار بن علوي، في تصريحات لتلفزيون سلطنة عُمان، إلى أن هناك تنسيقا بين إيران وعُمان لتنظيم حركة السفن في مضيق هرمز، وشدد على أنه ينبغي أن تكون هناك اتصالات بين جميع الأطراف كي لا تتأثر الملاحة الدولية في الخليج.

ومع ذلك، اعتبر وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية أن أي تصرف غير محسوب يعيق الملاحة الدولية، سيعود بالضرر على الجميع في العالم.

ويقوم بن علوي بزيارة هي الثانية له إلى طهران، منذ يونيو الماضي، وسط توتر بالغ في منطقة الخليج إثر تصعيد الخلافات بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.

المصدر: وكالات