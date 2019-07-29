الإمارات العربية – أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، اليوم الاثنين، دخول اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين دولة الإمارات وجمهورية غينيا الاستوائية حيز النفاذ.

وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعت أمس الأحد بين الجانبين، أصبح بإمكان مواطني الإمارات السفر إلى جمهورية غينيا الاستوائية والدخول إلى أراضيها بدون تأشيرة مسبقة، والبقاء فيها لمدة 90 يوما.

ويأتي ذلك بموجب اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غينيا الاستوائية، تم توقيعها في مدينة مالابو، بغينيا الاستوائية.

ووفقا لاتفاقية الإعفاء، يحق لحملة الجوازات الدبلوماسية الخاصة، والخدمة، الصادرة عن البلدين الدخول لأراضي البلدين بدون تأشيرة مسبقة والبقاء فيها لمدة 90 يوما.

أما مواطنو دولة الإمارات من حملة الجواز العادي، فيحق لهم الحصول على تأشيرة عند الوصول لمنافذ الحدود الدولية لجمهورية غينيا الاستوائية، بعد سداد رسوم التأشيرة، أو عن طريق البعثات التمثيلية لجمهورية غينيا الاستوائية حول العالم، والبقاء فيها لمدة أقصاها 90 يوما.

واحتل جواز سفر الإمارات المرتبة الأولى عربيا والـ9 عالميا، بحيث يسمح لحامليه بدخول 157 دولة دون تأشيرة مسبقة، وذلك بحسب مؤشر جوازات السفر العالمي “غلوبال باسبورت إندكس”، العام الماضي.

المصدر: وكالات