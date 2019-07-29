فنزويلا تنوي تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة بسبب انتهاك أجوائها من قبل الولايات المتحدة

فنزويلا تنوي تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة بسبب انتهاك أجوائها من قبل الولايات المتحدة

فنزويلا – أعلن وزير الخارجية الفنزويلي، خورخيه أرياس، أن فنزويلا تنوي تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة بسبب انتهاك أجوائها من قبل الولايات المتحدة.

وكتب أرياس على صفحته في تويتر، أمس الأحد: “وكما أعلنا فإن إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب تعترف بأنها تنتهك المجال الجوي العائد لفنزويلا. ولا توجد هناك أي شكوك في نواياها السيئة. وسنقدم شكوى إلى الأمم المتحدة”.

وقالت السلطات الفنزويلية إن الولايات المتحدة انتهكت أجوائها عدة مرات خلال الأسبوعين الأخيرين.

ومن جهتها وصفت وزارة الدفاع الفنزويلية هذه الحوادث بأنها خطر خارجي جدي.

المصدر: نوفوستي