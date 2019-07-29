اليابان – نجحت المركبة الفضائية اليابانية “هايابوسا-2″، من الهبوط الثاني على سطح الكوكب “ريوغو “من أجل أخذ عينة ثانية .

وعندما لمس المسبار الياباني “هايابوسا-2” سطح الكويكب البعيد “ريوغو” في 11 يوليو، لجمع العينات، لم تكن كاميراته في وضع الخمول، ما مكنها من تصوير الحدث بأكمله، ولم يُفرج عن هذه اللقطات المثيرة إلا يوم الجمعة 26 يوليو.

وجمعت وكالة الفضاء اليابانية JAXA الصور المتحركة التي التقطتها كاميرا CAM-H المثبتة على متن “هايابوسا-2″، ويمكن رؤية ظل المركبة الفضائية وهو يقترب بشكل مطرد من سطح الكويكب، بينما تمتد أطرافه لجمع العينات.

ونشاهد عندئذ موجة من الغبار والصخور تنفجر من السطح، بينما تصعد المركبة الفضائية بسرعة، لتعود إلى مدار الكويكب “ريوغو”، حيث تحلق هناك منذ يوليو 2018.

ويوثق الفيديو (الذي تم تسريعه بنحو 10 مرات)، الهبوط الثاني لمركبة “هايابوسا-2” لالتقاط العينات من سطح الكويكب.

وذكرت المدونة الرسمية على الإنترنت لمهمة “هايابوسا-2″، المخاطر المحتملة لمحاولة المركبة تجميع العينات للمرة الثانية، بسبب التضاريس القاسية للكويكب والصعوبة التقنية للمناورة.

وسبق أن حصل المسبار الياباني على عينة أولى من سطح الكويكب البعيد في فبراير الماضي، حيث هبط لأخذ العينات، ثم ارتد بسرعة إلى الفضاء.

المصدر: ذي فيرج