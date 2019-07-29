أستراليا – تظاهر مئات اللاجئين أمام مقر البرلمان الأسترالي، الإثنين، لتسليط الضوء على مستقبلهم الغامض منذ استبدلت أستراليا تأشيرات الحماية الدائمة بتأشيرات مؤقتة.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن إيان رينتول، المتحدث باسم ائتلاف حركة اللاجئين (منظمة غير حكومية في سيدني) أن معظم المحتجين البالغ عددهم نحو ألف شخص قطعوا مسافة 650 كيلومترا من مدينة ملبورن للتظاهر.

وأوضح أن معظم المتظاهرين من العراق وإيران وسريلانكا والسودان والصومال وميانمار.

ويعيش المحتجون في أستراليا بتأشيرات مدتها ثلاث أو خمس سنوات، حسب المصدر نفسه.

يشار إلى أن أستراليا اعتمدت نظام التأشيرات المؤقتة لأول مرة عام 2013 كوسيلة لردع طالبي اللجوء الذين يأتون إلى أستراليا بالقوارب، بينما يحق للاجئين الذين لا يصلون بالقوارب الحصول على تأشيرات حماية دائمة.

وكالات