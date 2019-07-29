إسبانسا – تعرض نجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمحاولة اعتداء في حفل غنائي بجزيرة إيبيزا الإسبانية أمس، وفقا لصحيفة “آس”.

وأظهرت لقطات فيديو من مدينة إيبيزا، المقصد السياحي الهام في إسبانيا، والذي يقضي فيه ميسي إجازته برفقة أسرته، وأسر زملائه جوردي آلبا، ولويس سواريز، بالإضافة إلى زميله السابق في برشلونة سيسك فابريغاس، أظهرت النجم الأرجنتيني محاطا إحاطة لصيقة ببعض رجال الأمن، والحرس الشخصيين، في محاولة لإخراجه من حفل في المدينة، بعد محاولة شاب الاقتراب من “البرغوث” بهدف الاشتباك معه.

وظهر ميسي خلال مغادرته للحفل، وهو يعرج، ربما نتيجة تعرضه لإصابة قوية على مستوى ساقه اليسرى بسبب التدافع.

ولم تفد أي مصادر بتفاصيل دقيقة حول الحادث حتى الآن، ولكن المؤكد أن التوتر قد ساد الحفل، وأن السبب كان سلوكا ما تجاه الأسطورة الأرجنتينية ميسي.

ويستعد ميسي، للانضمام إلى صفوف تدريبات برشلونة بعد غد الأربعاء، بعد مشاركته مع منتخب الأرجنتين، في بطولة “كوبا أمريكا”، واحتل فيها منتخب “التانغو” المركز الثالث.

جدير بالذكر أن برشلونة، سيستهل مواجهاته في الموسم الجديد من الدوري الإسباني، أمام مضيفه فريق أتلتيك بيلباو، يوم السبت 17 أغسطس المقبل.

المصدر: “تويتر + وكالات