ليبيا – خلال الساعات الأخيرة برز إسم شركة “دريك آند سكل إنترناشيونال” الإماراتية العالمية العملاقة على السطح في ليبيا ولكن من خلال مكان مدمر في بنغازي ترك فيه الإرهابيون بصماتهم بخلاف تخصص عمل هذه الشركة العاملة في بؤر الإستقرار والتنمية في أوروبا وآسيا والخليج والولايات المتحدة وبريطانيا برأس مال مسجل في سوق دبي المالية يفوق مليار درهم إماراتي .

منذ فترة ، تداول عدد من الصفحات ونشطاء الإخوان المسلمين وصفحاتهم على وسائل التواصل الإجتماعي أو مابات يعرف بالذباب الإلكتروني رسالة مفبركة منسوبة لهذه الشركة ممهورة بتوقيع إحدى مديراتها على أنها ستتفرغ لمشروع إنشاء تمثال للمشير خليفة حفتر في وسط بنغازي المدمر وتحديداً في منطقة الصابري التي شهدت معارك دامية بين قوات الجيش وتحالف المتطرفين من مجالس الشورى وتنظيمي داعش والقاعدة ، وهو وصف وصفتهم وصنفتهم به لجنة العقوبات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة .

وثيقة تتعلق بتصنيف مجلس الامن لتنظيم انصار الشريعة كجماعة إرهابية متحالفة مع شورى بنغازي المتحالف مع داعش – تقرير 2016

على كل حال ، طالعت صحيفة المرصد هذه الرسالة وكان واضحاً منذ البداية أن الموضوع لن يكون له أساس من الصحة وبأن المنطق لا يقبل أن تنفذ هذه الشركة مشروع نصب تذكاري وهي المتخصصة في المشاريع المرموقة في العالم عبر ستة قطاعات رئيسية تتمثل في قطاع الهندسة وقطاع الإنشاء وقطاع السكك الحديدية وقطاع النفط والغاز وقطاع معالجة المياه ومياه الصرف الصحي ! .

ومما فتح باب الشك مجدداً للمرصد حول صحة الرسالة هو أولاً عدم وجود أي توجيه أو إخطار من القيادة العامة للبلدية بشأن إنشاء نصب تذكاري أو تمثال للمشير حفتر أو أي مشروع يخص القيادة في المنطقة المشار لها وهو ما أكدته البلدية لصحيفتنا في إتصال هاتفي ، إضافة لكون الرجل لازال على قيد الحياة ومن العادة لا تقام مثل هذه الأشياء في مختلف دول العالم للقادة والزعماء والرموز إلا للمتوفين .كما أن من أعاد نشر هذه الرسالة اليوم مجدداً وبشكل مكثف كان يوحي ويهدف من هذا التزوير بأن برقة قد نصبت لها تمثال لتعبده من دون الله إسمه حفتر خاصة وأن هذه النوتة قد إنتشرت مؤخراً من قبل عدد من قادة ورموز التيار الإسلامي ! .

ومن هنا بعد أن نشر موقع ” ليبيا الخبر ” أحد الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين إضافة لعدد من إعضاء الجماعة وبعض الصفحات والمدونين الموالين لحكومة الوفاق وحتى بعض عناصر وقادة الجماعات المسلحة لهذه الرسالة المزورة بدأت صحيفة المرصد رحلة البحث في حقيقتها حتى الوصول لها ليتبين بأن الجماعة وبعض الإدارات الحكومية في طرابلس لازالت لم تنجح في إستقطاب مزورين ومبرجين ناجحين ، وذلك لتكرار هذه الفضائح وتكرار فضحها بشكل شبه يومي رغم إنطلائها على بعض المواطنين البسطاء والمقاتلين العصبيين الذين سقط العديد منهم وهم مصدقين لهذه الإدعاءات .

البداية كانت من الموقع الإلكتروني لسركة ” دريك آند سكل ” نفسها حيث يشير عقد تأسيسها وقواعد عملها في دولة الإمارات والمنشورة عبر موقعها الرسمي إلى خضوعها للسياسات الصارمة بشأن إعلاء الشفافية وضرورة الإفصاح عن المشاريع ومكان تنفيذها وقيمتها مهما كان حجمها ليتضح بأن الشركة لا تمتلك أي مشروع أو خطط مشاريع من أي نوع في ليبيا كما أنها لا تنفذ مشاريع من هذا النوع والحجم وتعمل في إنشاءات ضخمة بالمليارات في مجالات الهندسة والنفط والغاز .

الحقيقة !

بالبحث أكثر من خلال الموقع الرسمي للشركة تبين بأن الرسالة المزورة بشأن النصب المزعوم لحفتر في وسط بنغازي تعود بالأصل إلى رسالة إخطار من الشركة موجهة لسوق دبي المالي وعدد من الجهات الإخرى بشأن إعفاء أحد المدراء من العمل وكانت موقعة من مديرة الشؤون التنفيذية بالشركة زينة الطبري ويعود تاريخها بالأصل إلى يوم 16 مارس 2015 .

أما الرسالة المزورة فقد تم العمل عليها وفق التالي وطالتها الأخطاء التالية :

-إزالة الرقم الإشاري منها حتى لا يفتضح أمر التزوير الذي توصلت له المرصد رغم ذلك كما هو في الشكل رقم واحد .

– تغيير طريقة كتابة التاريخ على المستند المزور بشكل يختلف عن الأصلي .

– الإحتفاظ بالخط المرسوم تحت عنوان وموضوع الرسالة بشكل يطابق الرسالة الأصلية .

– محاولة تقليد طريقة الصياغة التي تستعملها الشركة في مثل هذه الرسالة .

– فات على المزور أن يكتب إسم الجهات الموجهة لها هذه الرسالة المزورة والتي من المفترض أن تنفذ المشروع المزعوم في بنغازي . أنظر الشكل رقم إثنين .

– إحتفظ المزور بنفس ختم وتوقيع السيدة زينة الطبري رغم أنه زور التاريخ من سنة 2015 إلى سنة 2018 .

– فات على المزور أن يختم رسالته بعبارات الشكر والتحية كما هو في الرسالة الأصلية وفق العرف المعمول به في كل المؤسسات الخاصة والعامة بمختلف أنحاء العالم . أنظر الشكل رقم ثلاثة .

– أخيراً فات على المزور بأن السيدة زينة الطبري التي إستخدم إسمها وتوقيعها لم تعد تشغل هذا المنصب في الشركة خلال سنة 2018 ! .

للإطلاع على النسخة الأصلية من الرسالة المنشورة بقسم البيانات الصحفية في موقع شركة ” دريك آند سكل ” بتاريخ 16 مارس 2015 إضغط هنا أو إضغط هنا .