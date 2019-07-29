مصر – أعلنت مصر إطلاق قمر صناعي مصري الصنع من نوع (كيوب سات)، إلى محطة الفضاء الدولية يخصص للأغراض البحثية.

وقال رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في مصر محمد زهران، في تصريحات له، إن “القمر أطلق السبت من الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يوضع في مداره المنتظر الأسبوع القادم من المحطة الفضائية الدولية”.

وأضاف زهران، وفقا للوكالة الرسمية في مصر، أن القمر صممته وبرمجته واختبرته وصنعته عقول مصرية بنسبة 100%.

وأشار إلى أن القمر من الأنواع الصغيرة، حيث يبلغ وزنه كيلوغراما واحدا، وعمره الزمني في الفضاء عام واحد، وتبلغ تكلفته نحو 10 ملايين جنيه مصري.

وأوضح زهران أن الهدف من إطلاق القمر هو “الأغراض البحثية واختبار الأنظمة الفضائية التي تم تصميمها داخل محطة الفضاء المصرية، حيث يسجل صورا بدقة 150 مترا تسهم في بعض خطط التنمية للدولة”.

ولفت إلى أنه تم إجراء كافة الاختبارات الفنية لقمر (كيوب سات) في مصر، وتمت إعادتها للتأكد منها بالتعاون مع وكالة الفضاء اليابانية، وعقب ذلك تم نقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف زهران أنه سيتم إطلاق قمر آخر من نفس النوع (كيوب سات) خلال شهرين.

وأكد أن هناك خطة لبدء العمل في مشروع لقمر صناعي جديد لدول حوض النيل بقيادة مصر بعد استضافتها لوكالة الفضاء الإفريقية.

المصدر: وكالات