السودان – أفادت لجنة أطباء السودان المركزية بمقتل 5 متظاهرين بالرصاص الحي في تظاهرات اندلعت بمدينة الأبيض غرب السودان.

وقال مراسلنا إن التظاهرات انطلقت اليوم الاثنين احتجاجا على قطع الكهرباء وأزمة الوقود والخبز.

وذكر المراسل نقلا عن شهود عيان تأكيدهم حصول إطلاق نار وإصابة العشرات.

وأظهر مقطع فيديو، نشره تجمع المهنيين السودانيين المعارض عبر “فيسبوك”، لحظة إطلاق النار على الطلاب، الذين خرجوا من مدارسهم وانضموا إلى التظاهرة حاملين حقائبهم المدرسية.

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية، في منشور عبر “فيسبوك” أيضا، بـ”ارتقاء 5 شهداء إثر إصابتهم إصابات مباشرة برصاص قناصة بمدينة الأبيض بعد خروجهم في موكب الثانويات السلمي”.

وإذ أشارت اللجنة إلى أن 4 قتلى هم من الطلاب، أما القتيل الخامس فهو مواطن مشارك في التظاهرة، تحدثت عن “عدد كبير من الإصابات، بعضها حرجة”.

المصدر: RT