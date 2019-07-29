أبوظبي – ارتفعت 6 بورصات عربية في نهاية تداولات الإثنين، مع تفاؤل المستثمرين بإعلان شركات قيادية عن أرباح زادت عن التوقعات.

وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى “أرباح” السعودية لإدارة الأصول: “كان هناك أداء جيد للأسواق العربية، جاء مصحوباً بتحسن معنويات المستثمرين مع إعلان شركات عن أرباح جيدة، في وقت شهدت فيه أسعار النفط أداء متباينا”.

وبحلول الساعة (14:09 تغ)، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 0.24 بالمئة أو ما يعادل 15 سنتا إلى 63.31 دولارا للبرميل.

فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” سبتمبر/ أيلول بنسبة 0.05 بالمئة أو ما يعادل 3 سنتات لتصل عند 56.23 دولارا للبرميل.

وأضاف الجندي: “نتوقع استمرار المكاسب، لكن سيظل ذلك رهن بقاء الأوضاع في المنطقة مستقرة، وأيضا إعلان الشركات عن أرباح قوية للنصف الأول”.

وارتفعت بورصة دبي بنسبة 1.21 بالمئة إلى 2880 نقطة، مع صعود أسهم “سوق دبي المالي” بنسبة 6.23 بالمئة و”إعمار العقارية” بنسبة 3.88 بالمئة و”داماك” بنسبة 3.21 بالمئة و”أرابتك” بنسبة 1.12 بالمئة.

فيما زادت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.27 بالمئة إلى 5362 نقطة، مع صعود أسهم كبرى مثل “أبوظبي الأول” بنسبة 0.5 بالمئة و”الدار العقارية” بنحو 0.43 بالمئة.

وصعدت بورصة البحرين بنسبة 0.55 بالمئة إلى 1536 نقطة، مع صعود أسهم “الأهلي المتحد” بنسبة 1.64 بالمئة و”جي أف اتش” بنسبة 0.79 بالمئة و”المؤسسة العربية المصرفية” بنسبة 0.22 بالمئة.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.3 بالمئة إلى 6766 نقطة، فيما زاد المؤشر الرئيس بنسبة 0.31 بالمئة إلى 4916 نقطة، بينما صعد المؤشر العام بنسبة 0.31 بالمئة ليغلق عند 6143 نقطة.

وصعدت بورصة مسقط بنسبة 0.14 بالمئة إلى 3751 نقطة، مع ارتفاع أسهم “الأسماك العمانية” بنسبة 6.58 بالمئة و”الأنوار للسيراميك” بنسبة 4.3 بالمئة.

وارتفعت بورصة الأردن هامشياً بنسبة 0.03 بالمئة إلى 1877 نقطة، مع ارتفاع أسهم “بنك الأردن” بنسبة 0.94 بالمئة و”الإقبال للاستثمار” بنسبة 0.75 بالمئة.

في المقابل، انخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع هبوط مؤشرها الرئيسي “تأسي” بنسبة 1.47 بالمئة إلى 8729 نقطة، بضغط خسائر الأسهم القيادية في قطاع المصارف والبتروكيماويات.

ونزلت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.28 بالمئة إلى 13421 نقطة بفعل عمليات بيعية للمؤسسات العربية والأفراد المحليين.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

دبي: بنسبة 1.21 بالمئة إلى 2880 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.55 بالمئة إلى 1536 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.31 بالمئة إلى 6143 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.27 بالمئة إلى 5362 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.14 بالمئة إلى 3751 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.03 بالمئة إلى 1877 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

السعودية: بنسبة 1.47 بالمئة إلى 8729 نقطة.

مصر: بنسبة 0.28 بالمئة إلى 13421 نقطة.

الأناضول