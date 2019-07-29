مصر – جرت اليوم في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، في العاصمة المصرية القاهرة، مراسم حفل سحب قرعة الدور التمهيدي للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022.
وأسفرت القرعة عن النتائج التالية:
إثيوبيا × ليسوتو
الصومال × زيمبابوي
إريتريا × ناميبيا
بوروندي × تنزانيا
جيبوتي × إسواتيني
بوتسوانا × مالاوي
غامبيا × أنغولا
ليبيريا × سيراليون
موريشيوس × موزمبيق
ساو تومي × غينيا بيساو
جنوب السودان × غينيا الاستوائية
جزر القمر × توغو
تشاد × السودان
سيشيل × روندا
وتلعب مباريات الدور التمهيدي في الفترة ما بين 2 و10 سبتمبر المقبل.
ويتأهل 14 منتخبا من هذا الدور إلى دور المجموعات رفقة 26 منتخبا تم إعفاؤهم من المشاركة في الدور التمهيدي، ليشكلوا 10 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.
أصحاب الصدارة في المجموعات الـ10، سيتم تقسيمهم إلى نصفين طبقا لتصنيف “الفيفا”، وإجراء قرعة لخوض مباراتين إقصائيتين (ذهاب وإياب) لتحديد 5 متأهلين إلى كأس العالم 2022.
المصدر: “CAF” + وكالات