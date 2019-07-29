مصر – أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن الحصيلة الضريبة خلال العام المالي 2018-2019 نمت بنسبة 17% مقارنة بالسنة المالية السابقة.

وأضاف معيط أن حصيلة الضرائب غير السيادية بلغت 517 مليار جنيه بنسبة 101% من الحصيلة المستهدفة، بينما بلغت حصيلة الضرائب من الجهات السيادية، البنك المركزي، وقناة السويس، والأذون، والسندات، 142 مليار جنيه، مقابل 152 مليار جنيه في العام السابق.

وعن سبب انخفاض التحصيل الضريبي للسندات، أوضح الوزير أن ذلك بسبب انخفاض حصيلة الضريبة على عائد الأذون والسندات مقارنة بتقديرات الموازنة، في ضوء إجراءات خفض أعباء الدين التي أسفرت عن خفض فاتورة خدمة الدين مقارنة بتقديرات الموازنة.

وأشاد الوزير بالأداء الضريبي، لافتا إلى أن تحقيق هذه الحصيلة الضريبية جاء نتيجة عمل دؤوب وتعاون مثمر بين كل أطراف المنظومة.

كما أشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لإعادة النظر فى قانون ضريبة القيمة المضافة، دون مساس بسعر الضريبة، “فنحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية”.

المصدر: RT