أفغانستان – أعلنت الحكومة الأفغانية في بيان الاثنين أن ما لا يقل عن 20 شخصاً لقوا حتفهم، كما أصيب 50 آخرون، في تفجير انتحاري ومعركة بالأسلحة النارية في مكتب أمر الله صالح المرشح لمنصب نائب الرئيس في العاصمة كابل، امس الأحد.

وأضافت أن أربعة من الشرطة بين القتلى وسبعة آخرين بين الجرحى.

وأوضحت أن الهجوم بدأ الساعة 04:40 من مساء الأحد بالتوقيت المحلي (12:10 ت.غ) بتفجير سيارة ملغومة، تلاه إطلاق نار عندما اقتحم ثلاثة مهاجمين مجهولين المقر وأطلقوا النار على من بداخله.

وأفاد البيان بأن الهجوم استهدف مقر انتخابي لحزب “الاتجاه الأخضر” الذي يرأسه أمر الله صالح، المرشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوضح أن صالح كان داخل المقر وقت وقوع الهجوم، إلا أن الشرطة تمكنت من إنقاذه، بعد تعرضه لاصابة في ذراعه.

وقالت الوزارة إن القوات الأفغانية قتلت أربعة مسلحين بالرصاص وأنقذت أكثر من 150 مدنيا خلال العملية التي استمرت ست ساعات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 06:00 ت.غ.

وتشهد أفغانستان منذ سنوات مواجهات وأعمال عنف شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش من جهة، وعناصر طالبان من جهة أخرى، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلاً عن عمليات جوية تنفذها الطائرات الحكومية وطائرات التحالف الدولي.

ومؤخرا، سعت واشنطن لفتح نوافذ حوار مع حركة “طالبان” بهدف إنهاء دوامة العنف.

وتصر “طالبان” في المقابل على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.

الأناضول