إيطاليا – كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في العلاقة بين المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ونادي إنتر ميلان.

ووفقًا لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن إيكاردي سيعود للتدرب مع زملائه في إنتر ميلان، غدًا الأربعاء، فور عودة الفريق إلى إيطاليا، بعد انتهاء الجولة الآسيوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تخفيف إدارة إنتر ميلان، حدة التصعيد ضد إيكاردي لا يعني وجود أي تغيير في حسابات النيراتزوري للموسم المقبل، حيث أن النادي مازال يعرض اللاعب للبيع.

وكان إنتر عين مدربًا شخصيًا لإيكاردي قبل الجولة الآسيوية، وذلك بعدما تم استبعاد المهاجم الأرجنتيني من التدرب مع باقي اللاعبين، استعدادًا للموسم الجديد.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن إيكاردي سيستمر في خوض المران منفردًا مع مدربه الشخصي، حتى ينجح في إيجاد نادٍ جديد ينتقل له في الميركاتو الصيفي الحالي.

المصدر : كووورة